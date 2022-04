Equipe da UNIFEV visita polo de inovação em São Carlos

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Gestores, coordenadores e colaboradores da Instituição fizeram um tour pelo ONOVOLAB, nesta semana

Nesta semana, gestores, coordenadores e colaboradores da UNIFEV visitaram o centro de inovação independente ONOVOLAB, localizado na cidade de São Carlos. O espaço é considerado um ecossistema que reúne a comunidade universitária, startups e empresas dispostas a gerarem soluções de valor para a sociedade.

Participaram do tour o Reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Procuradora Institucional, Profa. Ma. Iza Valéria Franco; coordenadores dos cursos de graduação; além do colaborador Rafael Gregui.

De acordo com Iza, o principal objetivo foi promover a construção de redes de relacionamento a partir das experiências criativas existentes no local. “Queremos que nossos professores se sintam inspirados a desenvolverem ações que despertem a cultura da inovação na Instituição, abrindo espaço para o fomento de diversas iniciativas entre universitários, empresas e a comunidade local”, explicou.

Atualmente, está localizada na Cidade Universitária da UNIFEV a Incubadora de Startups, um espaço recém-inaugurado que será dedicado ao fomento do empreendedorismo e de projetos transformadores entre os alunos. “A ideia principal é ocupar o espaço, apoiando e dando visibilidade às ações desenvolvidas pelos cursos de graduação da Instituição. Com o intercâmbio de ideias promovido entre ONOVOLAB e a UNIFEV reafirmamos o conceito da educação como catalisadora de comunidades e realidades”, destacou o Reitor.