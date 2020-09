Webinar da educação terá presidente da Undime-SP

Encontro on-line será ao vivo no dia 20 de outubro, com programação voltada para o tema “O novo normal e a educação pública”.

A presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo – Undime-SP, Márcia Bernardes, confirmou que fará parte da programação do webinar “O novo normal e a educação pública: o afeto no mundo digital”, que será promovido no dia 20 de outubro pelo Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista ADE Noroeste Paulista.

O webinar é gratuito e aberto aos profissionais da educação de todo o País. Já estão confirmados para o encontro educadores de 65 municípios que integram o ADE Noroeste Paulista. Além da Márcia, também fazem parte da programação outros nomes reconhecidos nacionalmente por trabalhos dedicados à melhoria do ensino, sendo o neuropsicólogo Eduardo Shinyashiki, a pedagoga e pós-graduada em Metodologia de Ensino pela Universidade Estadual de Maringá, Regina Shudo, e Luiz Miguel, presidente nacional da Undime e doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP).

O encontro será mediado pelo Secretário Municipal de Educação, Marcelo Batista, que é coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista. “Serão quatro momentos especiais e de muito aprendizado para todos os nossos educadores”, destacou.

Presidente da Undime

A Presidente da Undime, Márcia Bernardes, é formada em Letras pela Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista (FESB), e Pedagogia pela Universidade Nove de Julho (Uninove), com especialização em Psicopedagogia, supervisão Escolar e Gestão na Educação Infantil. É diretora de escola efetiva na rede municipal de ensino de Atibaia, mas atua como Dirigente Municipal de Educação do município há 7 anos. Atua em diversas frentes e grupos de trabalho relacionados sobre políticas públicas no Estado de São Paulo e na esfera federal. Foi vice-presidente Regionais/Interior da Undime São Paulo na gestão 2017/2018 e, até então, era a Vice-Presidente da presente gestão.

Organização da Webinar

A organização do encontro, que será promovido em alusão ao CIENP, é do ADE Noroeste Paulista e da Associação dos Municípios da Araraquarense – AMA, com o apoio da Ferraz Eventos & Treinamentos e Escalier Soluções Educacionais.

Como participar

Para participar, é só se inscrever no canal do Youtube do ADE Noroeste Paulista, no endereço www.youtube.com/adenoroestepaulista. Siga também o Arranjo no facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista) e no instagram (@adenoroestepaulista).