Escola Mais Segura: prefeito visita unidade no Jardim Itália e apresenta dispositivos instalados

São cerca de mil novas câmeras de monitoramento instaladas em todas as escolas, acesso controlado por biometria e dispositivos que atendem aos protocolos sanitários

As aulas presenciais nas 31 escolas municipais de Votuporanga estão previstas para retornarem no próximo dia 2 de fevereiro e para que os mais de 9 mil alunos e mil profissionais da Educação tenham segurança, a Prefeitura implantou, desde o ano passado, o programa Escola Mais Segura. Neste ano, o programa foi reforçado e ganhou novos investimentos que contemplam inúmeros dispositivos não só em cumprimento aos protocolos sanitários por conta da pandemia, como também, para preservação da integridade física de todos e também do patrimônio público.

Na manhã desta quinta-feira (27/1), o prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; do secretário municipal da Educação, Marcelo Batista; e também dos secretários de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno; e da Saúde, Ivonete Félix, visitou o Cemei “Vânia Claudia Guerche Grund”, no bairro Jardim Itália, para apresentar à imprensa os dispositivos implantados pelo programa.

São cerca de mil novas câmeras de monitoramento espalhadas por todas as escolas e salas de aula, com Central de Monitoramento instalada na sede da Secretaria Municipal da Educação. Em situações de urgência, as unidades escolares contam com um botão do pânico para ser acionado que agilizará na comunicação com a Central de Monitoramento.

O acesso às dependências de todas as escolas também passou a ser mais controlado. Só entra na unidade servidores com biometria cadastrada, o que proporciona mais tranquilidade e segurança não só aos pais dos alunos como também às equipes de profissionais.

Os protocolos sanitários no combate à disseminação da Covid-19 também foram reforçados como tapete higienizante, álcool em gel e a manutenção do uso obrigatório de máscaras.

Os investimentos também envolvem a tecnologia. A Prefeitura reforçou o sinal de internet nas escolas e está entregando cerca de 500 novos notebooks aos professores. Também está em fase de conclusão a instalação de lousas digitais em todas as salas de aula que ainda não tinham a ferramenta.

Os agentes de trânsito da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também continuarão reforçando a sinalização nos horários de entrada e saída nas escolas localizadas em pontos de maior movimento de veículos e equipes das unidades escolares realizarão a acolhida dos alunos desde a saída do carro dos pais até a entrada nas dependências das unidades.

O lançamento do programa Escola Mais Segurança foi realizado pelo prefeito Jorge Seba em julho do ano passado e antecedeu o retorno presencial das aulas, depois de mais de um ano de ensino remoto. Na ocasião, participaram do ato, os vereadores Professor Djalma, Chandelly Protetor e Jezebel.

“Nós nos preocupamos não só com a questão sanitária, mas também, com todas as condições de segurança. Temos profissionais preparados e treinados, tornando nossas escolas mais seguras. Nossa intenção é propiciar o melhor para a qualidade do ensino a todas as nossas crianças”, disse o prefeito Jorge Seba.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, também falou sobre o retorno às aulas na próxima semana. “Será um ano de intenso trabalho, em ambiente seguro, muita tecnologia e empenho e dedicação por parte de cada um dos nossos servidores. Estamos aguardando ansiosos pela volta das nossas crianças no dia dois de fevereiro”.