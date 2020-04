Entidade é invadida e furtada em Votuporanga

Instituição fica localizada no bairro S ão Cosme. Somente alimentos foram levados.

Uma entidade beneficente localizada na Rua Bororós, no bairro São Cosme, em Votuporanga/SP, foi invadida por criminosos que além de causarem prejuízos com a destruição patrimonial, ainda furtaram alimentos que estavam armazenados nos armários, freezers e geladeiras.

De acordo com informações, apesar dos danos no telhado, que resultaram na invasão e no furto dos alimentos, nenhum outro material foi levado.

A entidade atende dezenas de crianças carentes desde 1997, na cidade. Ainda segundo informações, a administração da local estava preparando cestas básicas para atender aos assistidos pela instituição que, em sua maioria, são pessoas humildes e precisam desse auxílio.