Empresa anuncia a retomada das obras do “Votuporanga Shopping”

A CVPar Business Capital, holding que assumiu o projeto do novo shopping de Votuporanga através da Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, anunciou oficialmente a retomada das obras.

O empreendimento, que estava paralisado, agora tem um novo nome: Votuporanga Shopping. A novidade foi apresentada nas duas maiores feiras do setor no Brasil, a Expo Shopping e a Franchising Expo. A notícia foi anunciada com exclusividade pelo Jornal A Cidade de Votuporanga

Este projeto, lançado há mais de 10 anos como Shopping Center Votuporanga e depois renomeado para North Shopping Votuporanga, enfrentou diversos desafios judiciais.

No entanto, uma recente decisão do Tribunal de Justiça paulista, através da 1ª Câmara, concedeu à CVPar o direito à imissão de posse do imóvel, permitindo a retomada das obras.

A disputa judicial, que envolvia a Vale Fundo Investimentos e a North Shopping, se arrastava desde 2020. Embora ainda cabessem recursos à decisão publicada em 26 de agosto de 2023, esses recursos seriam recebidos sem efeitos suspensivos. Isso permitiu que a CVPar assumisse a área e retomasse o investimento.

Em uma atualização mais recente, às 07h40 do dia 30 de agosto de 2023, foi confirmado um acordo judicial entre os demandantes, encerrando o processo e reconhecendo a CVPar como proprietária do imóvel. Com isso, a empresa agora tem o caminho livre para avançar com o projeto.

Marcos Semenzin, sócio-diretor da empresa Semma Group – Soluções para Shopping e Varejo, responsável pelo planejamento e comercialização do Votuporanga Shopping, revelou ao Jornal A Cidade que a previsão de inauguração é para o segundo semestre de 2026.

Segundo Semenzin, o novo centro de compras promete trazer uma nova experiência de varejo para a região.

Com informações Jornal A Cidade