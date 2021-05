Cosmorama realiza Arrastão do Bem neste sábado

Voluntários irão percorrer as ruas com carro de som, no período das 8 às 11h

Marque na agenda, população de Cosmorama. Neste sábado (8/5), o compromisso é de praticar a solidariedade e salvar vidas. Os voluntários organizam o Arrastão do Bem em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região noroeste.

No período das 8 até as 11h, uma equipe vai percorrer as ruas da cidade para solicitar as doações. Os moradores podem contribuir com o Hospital votuporanguense, com alimentos não-perecíveis como: arroz, feijão, açúcar, leite, milho verde, extrato de tomate, ervilha, chá mate, sal e colorau.

A ação conta com apoio da Prefeitura de Cosmorama. Caso queira destinar algum item para a Instituição antes do sábado, o munícipe pode deixar nos supermercados, que são pontos de coleta.

Aparecida Eugenia Garcia Gardini, diretora do Departamento Municipal de Saúde, explicou a iniciativa. “Divulgamos nesta semana toda o Arrastão. Por conta da pandemia, optamos em passar com carro de som informando que estamos naquele bairro, para que o morador faça sua contribuição de forma segura, evitando aglomerações”, disse.

Fábio Arelhano, diretor de frota e abastecimento, pediu a adesão de toda população. “Estamos mobilizando um grande número de participantes para colaborar com a Santa Casa, que sempre nos atendeu tão bem. Nossos pacientes são encaminhados para o Hospital e assistidos com muita qualidade e humanização”, complementou.

O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, explicou a escolha dos itens. “São mantimentos que consumimos bastante e que estão em nosso dia a dia. Cada doação nos ajudará a economizar na compra destes alimentos destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias”, contou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o gesto dos voluntários. “Cada colaboração faz a diferença, especialmente no período que estamos vivendo de pandemia. Agradecemos cada um que ajudar. Estes alimentos irão colaborar na manutenção de nossos atendimentos, enchendo nossos pratos de solidariedade. Agradecemos cada voluntário e desejamos que a ação tenha muito êxito. Nossos pacientes serão beneficiados diretamente com toda a generosidade de vocês”, finalizou.