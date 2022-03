Assembleia Legislativa de São Paulo abre concursos para 118 vagas

Começa, nesta quinta-feira (3/3), o período de inscrições aos quatro concursos abertos pela Assembleia Legislativa de São Paulo para o preenchimento de 118 vagas de nível médio e superior. Os salários dos cargos variam entre R$ 5.370,01, para técnicos legislativos, e R$ 9.260,84, para analistas legislativos e auditores internos. Os candidatos interessados devem se inscrever até o dia 24 de março.

Entre as oportunidades disponíveis estão:

– Auditor interno (4 vagas)

– Analista legislativo (30 vagas para 22 alternativas de ensino superior)

– Analista legislativo (24 vagas para graduação em nível superior de qualquer área)

– Técnico legislativo em áudio/painel (5 vagas)

– Técnico legislativo de ensino técnico (9 vagas em áreas como edificações, manutenção e conservação, telecomunicações, fotografia, enfermagem e saúde bucal)

– Técnico legislativo (46 vagas para ensino médio)

As inscrições devem ser realizadas entre 3 e 24 de março através do site www.vunesp.com.br. Para os concursos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 62,40. Já para as vagas de nível superior, o valor é de R$ 79,80.

A prova está prevista para o dia 1° de maio, e será realizada na capital paulista.