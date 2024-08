Deputado Carlão Pignatari entrega equipamentos para a Apae de Votuporanga

Aparelhos de ar condicionado e freezers foram adquiridos com recurso de emenda do parlamentar

O deputado Carlão Pignatari participou, nesta sexta-feira (16), da entrega de equipamentos para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga. Eles foram adquiridos com recursos de uma emenda do parlamentar no valor de R$ 100 mil. Entre os equipamentos estão aparelhos de ar condicionado, freezers, mesas e cadeiras de refeitório, cadeiras de auditório e caixas de som. Atualmente, a Apae de Votuporanga atende a 177 pessoas da cidade e de outros seis municípios da região.

“Mais que o atendimento, a Apae oferece acolhimento, carinho e amor. Por isso vou ajudar sempre que possível. A Apae faz um trabalho primoroso com todos os seus atendidos, e eu fico muito feliz e agradecido em contribuir com tudo isso. Quero parabenizar toda a diretoria e também todos os profissionais que fazem desse espaço uma referência. Podem continuar contando comigo para melhorar o atendimento e dar mais qualidade de vida para nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos da Apae”, disse Carlão Pignatari.

Entre o ano passado e este ano, o deputado destinou quase R$ 200 mil só para a Apae de Votuporanga. Outras 16 entidades da cidade também foram beneficiadas, totalizando mais de R$ 3 milhões. Os recursos foram aplicados na compra de automóveis para as entidades, equipamentos e obras. Nas redes sociais, Carlão Pignatari tem mostrado todo o trabalho realizado junto com as entidades de Votuporanga. “Sou a pessoa que mais ajuda Votuporanga. Não só a nossa cidade, mas também toda a nossa região”, disse o deputado, que entre 2021 e 2023 ocupou o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e também de governador em exercício.

Homenagem

Durante a entrega dos equipamentos, o deputado Carlão Pignatari foi homenageado pela direção da Apae de Votuporanga. Numa faixa colocada sobre o palco, eles agradeceram o parlamentar pelos recursos encaminhados. “Sua dedicação em prol das pessoas com deficiência intelectual é um exemplo inspirador e contribui para a melhoria da qualidade de vida de nossos atendidos”, diz a faixa. O parlamentar ainda ganhou abraços das crianças e adolescentes, e visitou as instalações da instituição, que tem 52 anos de atuação na cidade.

O deputado Carlão Pignatari lembrou das conquistas para a Apae desde quando foi prefeito de Votuporanga, entre 2001 e 2008, e também falou da importância das doações. “Se você pode doar, faça a sua contribuição. É um recurso que será necessário e cuja aplicação é séria e responsável. Nossa obrigação é sempre ajudar. Temos aqui pessoas que são atendidas há mais de 40 anos. A deficiência intelectual existe e todo o trabalho realizado pela Apae contribui para a maior sociabilização das pessoas”, disse.