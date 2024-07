Santa Casa de Votuporanga recebe R$ 193 mil de emenda Individual do Deputado Fausto Pinato

A verba será destinada para a compra de 3 novos Respiradores Pulmonares para a UTI Neonatal

A Santa Casa de Votuporanga recebeu a importante verba de R$193.482,00 reais, destinada por meio de emenda Individual do Deputado Fausto Pinato. O recurso é destinado para a aquisição de 3 novos Respiradores Pulmonares para a UTI Neonatal, garantindo assim a continuidade de um tratamento de qualidade.

A UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga atende bebês prematuros, ou seja, que nasceram antes da 37ª semana de gestação, há 17 anos. Nesse tempo, mais de 3 mil recém-nascidos do noroeste paulista passaram pelos cuidados da UTI Neo. São dez leitos (sete do SUS e três de convênio) ao todo, e três deles terão seus respiradores atualizados.

O provedor Amaro Rodero expressou seu agradecimento ao Deputado Fausto Pinato pelo empenho em destinar essa verba através de sua emenda Individual. “Somos uma Instituição filantrópica, referência em média e alta complexidade. Um dos exemplos disso é nossa UTI Neonatal, que dá esperança a centenas de famílias todos os anos. O apoio de representantes políticos é vital para o fortalecimento das instituições de saúde pública, permitindo que continuem a desempenhar um papel crucial no bem-estar da população”, destacou.

Amaro frisou a importância do apoio do parlamentar, que já havia realizado um aporte financeiro de R$ 1,5 milhão para a instituição no mês passado. “O Deputado Fausto Pinato é um parceiro da Santa Casa e do interior paulista. A destinação contínua de recursos para o nosso Hospital nos ajuda a manter nossas portas abertas. Agradecemos o parlamentar e reafirmamos nosso compromisso de utilizar os recursos de maneira eficiente, garantindo que cada investimento resulte em benefícios concretos para nossos pacientes”, complementou.

Com a compra desses equipamentos, a Santa Casa de Votuporanga reafirma seu compromisso de ser uma referência em atendimento médico na região. A Instituição continuará trabalhando incansavelmente para proporcionar um atendimento humanizado e eficiente, priorizando sempre a saúde e o bem-estar de seus pacientes.