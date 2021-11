Carro levado após furto em residência é encontrado incendiado

Um veículo Ford Fiesta ano 2010, que havia sido levado por bandidos durante furto a uma residência na rua Cussy de Almeida, no Jardim Brasília, no sábado (20), foi encontrado incendiado nesta segunda-feira (22) na Estrada do Artista, que dá acesso ao aterro sanitário, na zona rural de Araçatuba.

A vítima relatou que o furto aconteceu no sábado. Não havia ninguém na casa e bandidos invadiram o local e furtaram dois televisores de 49 polegadas, um video game X Box e um aparelho fotopolimerizador, além do carro, que não tinha seguro.

Nesta segunda-feira funcionários do aterro sanitário viram o carro carbonizado e acionaram a guarda municipal. Os GCMs Nogueira e Rodrigo estiveram pelo local e encontraram o veículo incendiado e sem as rodas. Pela placa eles constataram que era produto de furto e conseguiram avisar a proprietária.