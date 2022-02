Engavetamento deixa trânsito lento na Washington Luís entre Mirassol e Rio Preto

Um engavetamento envolvendo pelo menos oito carros e um caminhão deixou o trânsito parado na rodovia Washington Luís (SP-310) no final da tarde desta sexta-feira, 25.

O acidente aconteceu no quilômetro 446 da rodovia estadual, na altura do posto Cocenza, sentido Rio Preto. O caminhão envolvido no acidente bloqueou parte da pista.

Um dos carros caiu no canteiro central da rodovia. Outro veículo caiu no canteiro do lado direito da pista. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, não houve vítimas.

O trânsito sofre com lentidão nos dois sentidos da rodovia.

Fonte:(Diário Da Região