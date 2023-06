Encontro Regional do Fundo Social de São Paulo é realizado em Votuporanga

Evento teve como objetivo troca de experiências sobre projetos de desenvolvimento social e contou com a participação de municípios das regiões de Votuporanga, Fernandópolis e Jales

O Fundo Social de São Paulo realizou, nesta terça-feira (27/6), um encontro em Votuporanga, reunindo primeiras-damas e presidentes de fundos sociais das regiões de Votuporanga, Fernandópolis e Jales para promover a troca de experiências e conhecimentos sobre programas de desenvolvimento social implementados pelas prefeituras paulistas.

O evento contou com a participação de 41 municípios que apresentaram suas experiências, compartilhando boas práticas e estratégias bem-sucedidas na área social.

A primeira-dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo Social, Cristiane Freitas, destacou a importância do encontro como um espaço de aprendizado e intercâmbio. “O conhecimento, a aproximação e a ajuda mútua entre as prefeituras são necessárias para um estado como São Paulo crescer e ser maior do que ele é. Os projetos implantados com sucesso nos municípios e que podem ser replicados são positivos para cada cidade e também para o estado”, afirmou Cristiane.

A presidente do Fundo Social de Votuporanga, Rose Seba, ressaltou a importância do encontro para a região. “A visita da primeira-dama do Estado demonstra o apoio às ações realizadas em Votuporanga e região. Em oportunidades como essa podemos compartilhar experiência e conhecimento entre nós para construirmos uma sociedade mais justa, igualitária e solidária.”

Durante o encontro, foram destacados temas como inclusão social, geração de renda e apresentados projetos de qualificação profissional nas áreas de Gastronomia, Beleza, Moda, Construção Civil e Administração.

Os próximos eventos ocorrem em São José do Rio Preto, Itapeva e Bragança Paulista.