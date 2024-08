Bombeiros registram 68 incêndios em apenas 24 horas na região

Está difícil respirar desde ontem, moradores da cidade reclamam do forte cheiro de fumaça e da fuligem que suja as casas. A nuvem de partículas deixa o céu nublado. Toda essa situação é resultado dos 68 focos de incêndio registrados na região nas últimas 24 horas, segundo o Corpo de Bombeiros. Somente em Rio Preto, foram 20 focos, a maioria em áreas de pastagem e plantações de cana-de-açúcar.

De acordo com Márcio Albuquerque, subtenente da Defesa Civil de Rio Preto, a maioria dos incêndios foi causada por irresponsabilidade de moradores: “São pessoas que colocam fogo no fundo do quintal ou em chácaras e não prestam atenção no que está ao redor”, explica. Segundo Albuquerque, o vento espalha as fagulhas que atingem regiões de mato seco: “Esse mato é como pólvora, o fogo se espalha rapidamente.”

Albuquerque alerta que pessoas sem treinamento não devem tentar combater o fogo. A orientação é sempre chamar o Corpo de Bombeiros. “Uma pessoa não deve tentar combater um incêndio se não tiver, pelo menos, um curso de brigadista”, reforça. No último domingo (18), um homem de 55 anos morreu enquanto tentava apagar o fogo na propriedade rural da família em Icém (SP).