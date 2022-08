Novos cursos do CTMO/SENAC de Votuporanga

Estilista de Moda e Confeccionista de Patchwork

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Senac Votuporanga, abrirá mais dois cursos gratuitos para pessoas com idade acima de 16 anos: Estilista de Moda e Confeccionista de Patchwork. As inscrições poderão ser feitas nos dias 16 e 17 de agosto, das 13h às 20h, na unidade do Senac, que fica na Rua Guaporé, 3221.

O curso de Estilista de Moda tem 25 vagas. O início das aulas está programado para 29 de agosto e término em 24 de maio de 2023. Para se inscrever é necessário ter Ensino Fundamental completo e apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade.

O curso de Confeccionista de Patchwork também conta com 25 vagas e o início das aulas programado mesma data, porém, o término está previsto para 6 de dezembro. Para se inscrever é necessário ter Ensino Fundamental 2 incompleto e apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3406-1488, ramal 29.