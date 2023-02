Trigêmeos de parto considerado raro recebem alta no HCM de Rio Preto

Os bebês Luca e Pietro, que nasceram empelicados no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, receberam alta e já compõem o trio com o irmãozinho Matteo.

Os trigêmeos, filhos de Jéssyka Braz Batista, de 30 anos – e que já é mãe de Felipe, de 3 anos -, nasceram no dia 30 de janeiro. O parto considerado raro na obstetrícia emocionou a equipe do hospital.

O parto empelicado acontece quando a bolsa não se rompe e pode ser registrado em uma proporção de um para 80 mil.

“O pré-natal de trigêmeos é considerado de extremo alto risco devido a grandes chances de prematuridade e complicações fetais e maternas. Existe um acompanhamento obstétrico de muita dedicação, cuidado e carinho. O parto é sempre muito emocionante para toda a equipe médica, da enfermagem e para a mamãe e o papai”, contou a obstetra Priscilla Lima Auricchio, que atuou em parceria com a obstetra Roberta Herrera.

O momento foi registrado pela fotógrafa Íris Fran, da Revivendo Fotos.

Agora, o trio e o irmãozinho Felipe desfrutam do amor e carinho da mamãe Jéssyka e do papai Fernando Cambiaghi.

