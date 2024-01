Empresários, família e tripulação: conheça as vítimas da queda de avião em MG

As sete vítimas que morreram devido à queda de um avião monomotor em Itapeva, no Sul de Minas, nesse domingo (28 de janeiro), eram dois sócios do mercado financeiro, suas esposas, e uma criança de 2 anos, filha de um dos casais. Além do piloto e do copiloto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, antes de cair, a aeronave se despedaçou no ar, o que é raro. Destroços foram encontrados distantes do local da queda. Após a tragédia, mensagens de luto e solidariedade tomaram as redes sociais.

O avião não tinha autorização para realizar táxi aéreo e podia oferecer o serviço apenas de forma privada. Conforme informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a situação de navegabilidade do avião estava normal.

A aeronave foi fabricada em 1996 pela Piper Aircraft. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investiga o caso.

Saiba quem são as vítimas:

– Marcílio Franco da Silveira, 42 anos

Marcílio era sócio da empresa Credfranco e presidente da Associação Nacional das Empresas Correspondentes Bancárias (ANEC). Nas redes sociais, ele se descrevia como um “apaixonado por cavalos”.

– André Rodrigues do Amaral, 40 anos

André era sócio da empresa Credfranco, junto com Marcílio, e fazia parte do Conselho da ANEC desde a sua fundação. Em nota de pesar divulgada pela Credfranco, André foi lembrado como quem deixa um “legado de empreendedorismo, liderança e humanidade”.

– Raquel Souza Neves Silveira, 40 anos, esposa de Marcílio

– Antônio Neves Silveira, de 2 anos, filho de Marcílio e Raquel

– Fernanda Luísa Costa Amaral, esposa de André, de 38 anos

– Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, piloto do avião (idade não foi informada)

– Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25 anos, copiloto

Fonte: Jornal O Tempo