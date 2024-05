EM SP: tiros e facadas: adolescente de 16 anos mata pais adotivos e irmã

Na madrugada desta segunda-feira (20), um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia após confessar o assassinato a tiros e facadas de seus pais adotivos e sua irmã dentro de casa, na Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (17), mas só foi descoberto quando o próprio adolescente ligou para as autoridades para relatar o que havia feito. Os corpos dos pais foram encontrados no andar térreo da residência, enquanto o da irmã estava no andar superior.

O pai do adolescente, de 57 anos, a mãe, de 50 anos, e a irmã, de 16 anos, foram vítimas do brutal assassinato. O adolescente alegou às autoridades policiais que cometeu os assassinatos após um “desentendimento”. Ele também confessou ter utilizado a arma do pai, que era guarda civil municipal em Jundiaí, interior do estado. DCM