Homem é esfaqueado pelo namorado após fim de festa

Conforme relato da vítima à polícia, também foi agredida com arma de choque nas partes íntimas e pernas.

Um homem de 30 anos foi esfaqueado pelo namorado na residência onde mora no Jardim Simões, em São José do Rio Preto/SP, na madrugada do último domingo (19.mar).

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu após uma festa, onde a vítima trabalhou como brigadista, e o namorado foi como visitante. Após ingerir bebida alcoólica, o agressor provocou uma confusão e foi colocado para fora do evento.

O namorado retornou ao recinto e provocou nova confusão, dizendo que o companheiro teria entrado em um banheiro químico com outro homem.

Após o fim da festa, eles foram para casa e lá tiveram uma discussão. O agressor pegou uma faca na cozinha e atacou a vítima na parte de trás do pescoço, no ombro esquerdo e no punho esquerdo.

A homem contou à polícia que o namorado utilizou uma arma de choque para agredi-lo nas partes íntimas, coxas e pernas. Ele ficou preso em um quarto por cerca de 40 minutos sendo ameaçado e agredido.

Uma prima ligou para a vítima, mas o agressor atendeu e tentou despistar. A parente foi até a casa e interrompeu as agressões.

A vítima foi levada para o pronto-socorro do bairro Santo Antônio, onde foi atendido e liberado. O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado e será investigado pela polícia. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1