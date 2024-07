Em 10 dias, mais de 13 toneladas de drogas são apreendidas em rodovias

As polícias de São Paulo apreenderam mais de 13 toneladas de drogas em rodovias do estado nos primeiros dez dias de julho. Foram ao menos seis ocorrências no período, entre interceptações de caminhões carregando maconha e casos pontuais de flagrantes de até 300 quilos de entorpecentes.



Na última terça-feira (9), a Polícia Militar Rodoviária apreendeu 5,5 toneladas de maconha que estavam em um caminhão na rodovia Brigadeiro Faria Lima, em Jaboticabal, no interior paulista. O veículo seguia para a capital paulista.

O flagrante ocorreu durante operação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo, da Polícia Federal. O comandante do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, major Luiz Eduardo Junqueira, relata que a droga foi encontrada no baú do caminhão após a revista dos policiais.

“Diante dessa suspeita os policiais realizaram a vistoria por completo do veículo e, ao abrirem o baú, encontraram no interior 255 fardos com diversos tijolos de maconha cada um, chegando a quase 5,5 toneladas de maconha. O condutor foi devidamente autuado em flagrante e conduzido até a delegacia da Polícia Federal em Ribeirão Preto”, afirma o major.

Outra ocorrência de destaque foi a apreensão, na última segunda-feira (8), de mais de três toneladas de maconha na rodovia Rodolfo Ribeiro de Castro, em Taciba, também no interior do estado. Uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar localizou a droga em um fundo falso e na carroceria de um caminhão após uma abordagem.

Embora a maior parte das apreensões aconteça nas rodovias, as forças de segurança do estado também atuam em outros tipos de interceptação de entorpecentes. No dia 3 de julho, por exemplo, a Polícia Civil recolheu 1,8 tonelada de cocaína em uma chácara na zona rural de Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo.