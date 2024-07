Falando ao celular enquanto dirigia, motociclista colide em viatura

Distraído e falando ao celular, motociclista não viu e acabou batendo em uma viatura da Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (11) em Rio Preto. O entregador de 33 anos sofreu lesões e precisou ser levado a uma unidade de saúde. De acordo com informações do boletim de ocorrência, ele carregava maconha em uma mochila, dichavador e outros apetrechos relativos a entorpecentes.

Policiais militares relataram na Central de Flagrantes que era perto de 1h, quando foram acionados ao viaduto Jordão Reis, mais precisamente na alça de acesso à avenida Philadelpho Gouvêa Neto, onde havia ocorrido um acidente envolvendo uma moto e um carro da polícia.

Ao chegarem, foram informados de que o veículo estava estacionado na via pública enquanto agentes realizavam a abordagem de um outro automóvel. No instante em que liberaram o motorista, veio na mesma via e sentindo uma CG 150 Titan vermelha, sendo que o motociclista falava ao celular enquanto dirigia. Ele não viu a viatura e nem os sinais luminosos, acabando por colidir com o automóvel policial.

Agentes acrescentaram que ainda tentaram alertar o envolvido, mas sem sucesso. Após o choque, ele foi arremessado ao chão e acabou se ferindo (lesões não especificadas no documento). Os policiais acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, que atenderam a vítima, que acabou levada ao Hospital de Base reclamando de muita dor em uma das pernas.

Ao lado da moto foi localizado um cigarro de maconha parcialmente consumido e dentro da mochila do condutor havia um dichavador, papel de seda, papeis de filtro e uma porção de maconha em embalagem zip. A perícia técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos necessários. A motocicleta ficou sob a responsabilidade de um colega de trabalho do entregador.

O motociclista recebeu requisição para exame posterior de corpo de delito, a ser realizado no IML de Rio Preto e os objetos ilegais foram apreendidos. Até o encerramento da apresentação da ocorrência na delegacia não havia atualizações sobre o estado de saúde do motociclista.