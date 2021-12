Segundo a PM, a equipe percebeu que se tratava de uma vítima de violência doméstica e foi até uma casa do bairro São João.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima apresentava hematomas no rosto, foi socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal. Ela recebeu atendimento médico e foi liberada.

Na época, o suspeito fugiu após perceber a denúncia. Contudo, ele acabou preso por furto em junho. O policial militar que atendeu a mulher afirmou que percebeu que a vítima precisava de ajuda por causa do tom da voz.

“A solicitante pediu uma pizza. No momento indaguei que se tratava da Polícia Militar. Ela confirmou que sabia que ligava para a Polícia Militar. Pelo tom de voz eu percebi que algo não estava normal, aparentava estar com medo e receio de que algo poderia acontecer”, disse o policial militar Cassio Junior dos Santos.

Cassio também contou que, ao percebeu a situação, prosseguiu com a ocorrência e solicitou que viaturas fossem ao endereço indicado pela vítima.

“Perguntei se tinha alguém armado, se a ligação estava no viva-voz para eu poder falar com ela de forma natural. Tentei no meu tom de voz acalmá-la e dei prosseguimento na ocorrência, onde foi feito o cadastro e encaminhado ao despacho de viatura.”

Veja a transcrição da ligação: