Polícia Ambiental flagra caçadores ilegais de javali em Cardoso

Três homens estavam com 7 cães e apetrechos usados na prática da caça, próximo do Córrego Tomaizão, perto de Boa Vista dos Andradas – distrito de Álvares Florence/SP.

Na noite de quarta-feira (9), três caçadores de javali foram flagrados pela equipe da Polícia Ambiental de Votuporanga/SP, em uma área de preservação permanente de meio ambiente, perto de Boa Vista dos Andradas (distrito de Álvares Florence/SP), com cães e equipamentos de caça.

De acordo com informações, os policiais faziam patrulhamento rural quando abordaram o trio nas proximidades do Córrego Tomaizão, ainda no município de Cardoso/SP. Os homens estavam com sete cães, mas somente um apresentou documento do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) que permite a caça de javalis, contudo, a autorização estava vencida.

Diante do exposto, foram lavrados três autos de advertência por caçar espécie da fauna silvestre nativa sem a autorização legal. Os cães foram apreendidos e ficaram custodiados a um dos homens; permaneceram apreendidas na sede da Polícia Ambiental de Votuporanga: dois rádios comunicadores, lanternas e facas com bainhas.

FONTE: Informações | votuporangatudo.com.br