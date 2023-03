Dupla teria matado policial aposentado, vendido carro e usado cartão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de Indiaporã segue nas investigações de um assassinado ocorrido nesta semana envolvendo um policial aposentado de 70 anos. A forma do assassinato ainda não foi divulgado.

O corpo de Jovelino, mais conhecido como Camargo, foi encontrado enterrado em um canavial no município depois que um dos autores do crime foi pego pela polícia e confessado o assassino juntamente com outro homem.

A polícia chegou aos fatos depois que os filhos das vítimas tiveram informações de que o carro do pai, um GM/Celta e uma moto, teriam sido vendidos pelos bandidos, além do uso do cartão de crédito.

Um dos acusados foi preso, confessou o crime e levou as autoridades até o local onde o corpo foi enterrado.

O segundo bandido também teria sido preso, juntamente com as armas apreendidas e todos os veículos localizados.

Jovelino estava desaparecido desde o dia 18, quando teria saído para uma pescaria e não mais retornou, chamando a atenção de famílias de Votuporanga e São Paulo. A falta de comunicação via celular também chamou a atenção dos familiares pelo desaparecimento.