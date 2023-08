Homem é preso por tráfico de drogas em Santa Fé do Sul

Na tarde de ontem (08) policiais militares da 4ª Cia do 16º BPM/I – Santa Fé do Sul prenderam em flagrante indivíduo na prática do crime de tráfico de drogas.

A equipe em patrulhamento pelo Bairro Jardim Universitário I, quando pela Rua Arlindo do Amaral Campos, visualizou um indivíduo na esquina de uma residência segurando algo em mãos e ao notar a viatura abaixou a cabeça e tentou retornar para a casa. O indivíduo é alvo de denúncias de tráfico de drogas, inclusive foi preso anteriormente no mesmo local com grande quantidade de maconha.

Foi realizada a abordagem e a busca pessoal sendo localizado em sua mão um pedaço grande de maconha, questionado informou que em sua casa não haveria mais drogas. Os policiais se deslocaram até o portão de entrada da casa e se depararam com outro indivíduo no quintal, sendo que na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular.

Questionado o motivo de estar ali confessou ser usuário de drogas, que havia comprado R$ 50,00 de maconha e veio buscar o entorpecente, declarou ainda que após o indiciado separar sua porção de maconha foi orientado a aguardar na varanda enquanto o indiciado saiu na rua para ver se não tinha viatura passando e enfim receber o entorpecente para depois deixar o local.

Na busca pela residência foram localizados sobre o sofá R$ 44,00 em notas diversas, dois aparelhos celulares, na pia da cozinha uma faca com resquícios de maconha. Ainda na cozinha foi localizado um fundo falso no móvel da pia onde estava escondido meio tijolo de maconha e uma pequena porção, além de dois rolos plástico filme e uma balança de precisão contendo resquícios de maconha.

Ocorrência conduzida até a Central de Polícia Judiciária permanecendo o indiciado preso e o usuário foi qualificado, ouvido e liberado.