Unifev e Fliv: 13 anos de parceria e incentivo à cultura

Evento teve início no último domingo (dia 6) e segue até o dia 13 com diversas atrações; Instituição conta com stand onde visitantes ganham descontos nos cursos EaD

A parceria entre a Unifev e o Festival Literário de Votuporanga (Fliv) está consolidada desde a primeira edição do evento. Em 2011, ano em que o festival surgia, o Centro Universitário de Votuporanga esteve presente como um dos principais apoiadores e disseminadores de cultura para Votuporanga e região. Com o passar das edições, o Fliv ganhou notoriedade no Estado de São Paulo e, atualmente, é destaque nacional.

Em sua 13ª edição, entre os dias 6 e 13 de agosto, o evento, que acontece no Parque da Cultura, trará a temática “Sustentar mundos, carregar sonhos”, com reflexões sobre a sustentabilidade.

Neste ano, a Unifev está presente no Festival com um stand, localizado logo na entrada do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Lá, os visitantes têm acesso a uma roleta que oferece uma série de descontos nos cursos de graduação e pós-graduação em Ensino a Distância (EaD), por exemplo, 50% de desconto nas pós, 25% nas graduações, cupons de desconto de 20 e 50 reais na primeira mensalidade na graduação, além de dois cursos gratuitos (Marketing Digital e Inteligência Artificial).

“Nós estamos muito felizes em, mais uma vez, apoiarmos o Fliv e, assim, disseminar cultura e arte por meio de palestras, rodas de leitura, apresentações musicais e teatrais. Que a cada ano o Festival cresça ainda mais, sabendo que pode contar com a Unifev nessa caminhada em prol do conhecimento”, afirmou o reitor do Centro Universitário de Votuporanga, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

A programação completa do Fliv pode ser consultada pelo site: www.flivotuporanga.com.br