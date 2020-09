Veículo capotou e parou no canteiro central da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre o Distrito de Simonsen e Roseira; além do susto, os quatro ocupantes, sendo três adultos e uma criança recém-nascida sofreram ferimentos leves.

No final da manhã deste sábado (26), um incêndio em vegetação atingiu fortemente uma ampla área e chegou até as margens da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no trecho entre o Distrito de Simonsen e Roseira, em Votuporanga/SP.

A fumaça diminuiu a visibilidade dos motoristas e pode ter sido a principal causa de um capotamento de um veículo com quatro ocupantes, sendo três adultos e uma criança recém-nascida. Segundo apurado pela reportagem Votunews, não há informações sobre feridos graves, contudo o bebê foi levado até a Santa Casa de Votuporanga para avaliação médica.

Origem do fogo ainda é desconhecida. As causas do acidentes serão investigadas.

FONTE: Informações | VotuporangaTudo