Duas pessoas morrem e criança fica ferida em acidente em Indiaporã

Um grave acidente registrado na vicinal Júlio Roberto de Sant’Anna, que liga Indiaporã a Ouroeste, provocou a morte de duas pessoas e deixou uma criança ferida. A tragédia aconteceu a aproximadamente 3 km da cidade de Indiaporã, envolvendo uma caminhonete S10 com três ocupantes, na tarde deste domingo(9).

O veículo perdeu o controle, saiu da rodovia, capotou e colidiu violentamente com uma árvore. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas pela perícia. Durante o capotamento, todos os ocupantes foram arremessados para fora do veículo, resultando em um cenário devastador.

O condutor da S10 e sua esposa morreram no local devido à gravidade dos ferimentos. A filha do casal, uma criança de aproximadamente 10 anos, foi a única sobrevivente do acidente. Ela foi socorrida e levada consciente e orientada para o hospital de Indiaporã. Apesar de estar bastante assustada, a menina será submetida a uma avaliação médica detalhada para verificar possíveis fraturas ou outras lesões.

As vítimas eram residentes de Ouroeste e estavam aproveitando um final de semana em família em Indiaporã. O acidente trouxe uma onda de tristeza e consternação tanto para os moradores de Indiaporã quanto para a comunidade de Ouroeste, onde a família era conhecida.

As autoridades locais continuam investigando as causas do acidente.

Nossos sentimentos e solidariedade às famílias das vítimas e à comunidade de Ouroeste, que perdeu membros queridos em um acidente tão trágico.