Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em Votuporanga

Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Alagoas com a São Paulo, na área central da cidade.

No início da noite desta segunda-feira (27), um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado no cruzamento das ruas Alagoas com a São Paulo, na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos a motocicleta acabou por colidir contra uma Honda/Biz, restando os condutores ao solo.

O Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu uma jovem com diversos ferimentos, contudo sua identidade não foi divulgada; já o outro condutor J.V.B., de 19 anos, foi atendido por socorristas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos leves.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, preservando o cenário que seria analisado pela Polícia Científica que deve emitir um laudo apontando as causas oficiais do acidente.