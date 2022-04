Drogas: traficante troca carro por quase 5kg de maconha e é preso pela Polícia Militar de Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O flagrante aconteceu no bairro Pozzobon, o preso W. D. M., de 33 anos, estava com 4,8 kg da droga

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante que tinha trocado o seu carro por quase 5 kg de maconha para comercializar, no bairro Pozzobon, zona Norte do município. A droga estava escondida na residência de W. D. M., de 33 anos, e nem a sua esposa tinha conhecimento da troca, muito menos da existência do entorpecente.

De acordo com a ocorrência, a polícia fazia patrulhamento pelo local já ciente de que o suspeito estava com uma grande quantidade da droga. Foi por volta das 18h, que o homem saiu da casa e apresentou nervosismo ao notar a presença da polícia e tentou fugir, mas foi abordado.

Durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas W. D. M., assumiu a traficância e confessou o local onde estavam escondidos os quase 5 kg de maconha, que ele afirmou ter adquirido em troca de um carro que pertencia. Além disso, os policiais também localizaram dinheiro, provavelmente da venda de drogas, uma faca com resquícios do entorpecente e uma balança utilizada para separar as porções para venda.

Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao suspeito e ele foi encaminhado para a Central da Polícia Civil de Votuporanga, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

LEGENDA:

O homem foi preso com quase 5 kg de drogas, no bairro Pozzobon, que foram trocados por um carro que ele tinha.

Com informações Jornal A Cidade Votuporanga: