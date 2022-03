Dona de bar de 66 anos é assassinada a tiros

A comerciante Martinha dos Santos Melão, 66 anos, foi assassinada a tiros no início da manhã desta quarta-feira (30) na cozinha de sua casa, no conjunto Chácaras Aguiar, zona sul de Araçatuba, em um bairro também conhecido como chácaras Califórnia, na margem da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães.

A Polícia apurou que o marido da comerciante, um homem de 69 anos, saiu para comprar pão e retornou às 5h40. Assim que chegou em casa encontrou a esposa caída na cozinha. Equipes das polícias Militar e Civil foram acionadas. Uma unidade avançada do Samu também esteve no local, mas a comerciante já estava sem vida.

Conforme as primeiras informações, ela estava com duas perfurações no peito e possivelmente uma na cabeça. Na porta da cozinha havia duas marcas de tiro. O marido da comerciante disse que geralmente um morador próximo fica varrendo a calçada do bar e de casa vizinhas naquele horário, mas nesta quarta-feira ele não foi encontrado como de costume.

Segundo a polícia, a princípio nada foi subtraído do local. A Delegacia de Homicídios enviou uma equipe ao local e já está investigando o caso. Quem tiver informações de pistas que podem levar ao autor do crime pode entrar em contato com as polícias Civil ou Militar, pelos telefones 197 ou 190, e não é preciso se identificar.

RP10