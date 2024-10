Dois homens são baleados e uma criança é ferida na região

Uma cena de violência ocorreu na madrugada desta quarta-feira (23) no bairro Águas Claras, em Araçatuba, quando dois homens foram baleados e uma criança de cinco anos ficou ferida.

Segundo a polícia, um homem armado que perseguia outro homem passou atirando na frente da casa de um morador. O alvo do agressor entrou na casa e os dois foram baleados. O estilhaço de um dos tiros feriu o pé da criança que estava com o pai na frente da casa.

O morador, que foi atingido no abdômen, foi levado para a Santa Casa, onde passou por atendimento médico e está com estado de saúde considerado estável. O filho dele também foi atendido no hospital e já foi liberado.

O criminoso e o homem que ele perseguia fugiram do local e não foram localizados até a última atualização desta reportagem. Ninguém foi preso e a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.

A polícia investiga as circunstâncias do crime e trabalha para localizar os envolvidos e prender os responsáveis.