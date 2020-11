Garçom é preso após tentar enforcar a mulher

Um garçom de 34 anos foi preso nesta segunda-feira (30) depois de tentar enforcar a mulher de 25 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem chegou em casa bêbado e acusando a mulher de traição. Mesmo ela negando as acusações, o homem começou a agredi-la com socos e chutes. Ele chegou a tentar enforcar a vítima.

A polícia foi chamada e a mulher passou por exame de corpo de delito onde foram constatadas as agressões.

O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.