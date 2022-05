Dois carros se envolvem em acidente em avenida de Jales

Um acidente envolvendo um veículo Fiesta e um Uno foi registrado na manhã da última quinta-feira, 5 de maio, na Av. Jânio Quadros, próximo ao Campo da Fepasa em Jales.

O SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Jales compareceram no local do acidente e socorreram as vítimas.

Uma mulher, que conduzia um dos veículos, precisou ser encaminhada para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Jales. O outro condutor, um homem, foi socorrido e encaminhado a UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento, com ferimentos.

Também foi registrado boletim de ocorrência.

