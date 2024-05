Doações para o Rio Grande do Sul estão sendo recebidas no Ginásio Jurandir José Lopes em Votuporanga

Interessados em contribuir podem fazer sua doação até sexta-feira (10/5).

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura informa que o Ginásio de Esportes Jurandir José Lopes (antigo Nabuco), localizado na rua Canadá, nº 4217, em frente ao Tiro de Guerra, passou a ser um ponto para receber as doações que serão enviadas para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul. O local fica disponível para receber os donativos das 8h às 16h até sexta-feira (10/5).

As doações serão enviadas no início da manhã de segunda-feira (13/5), através da Força Aérea Brasileira, por meio de uma parceria com o Tiro de Guerra. Uma carreta cedida pela Facchini saíra de Votuporanga com destino ao Aeroporto de Guarulhos, onde a FAB está recebendo as doações e destinando para o Rio Grande do Sul.

A campanha teve início na última segunda (6/5). Entre os produtos que podem ser doados estão: água potável, produtos de limpeza e higiene pessoal, colchões, roupa de cama e banho e cobertores. A iniciativa conta com parceria do Tiro de Guerra e Câmara Municipal e apoio da Facchini. As doações poderão ser feitas até sexta-feira (10/5).

Outros pontos de coleta

Escolas Municipais, Unidades de Saúde, Unidades do CRAS, Fundo Social, Escola de Artes, Parque da Cultura, Câmara de Vereadores, Assary Clube de Campo, Votuporanga Clube, Associação Comercial, Auto Posto Só Nata, Supermercado Porecatu, Proença, Muffato, Unifev e Tiro de Guerra. Mais informações podem ser obtidas com o Fundo Social, pelo telefone 3405-9700, ramal 9711 ou 9716.