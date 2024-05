Fefecê volta a perder na Segundona e continua na lanterna do grupo 1

Após encontrar o caminho das vitórias no último final de semana, contra o Tupã, o Fernandópolis voltou a ser derrotado na Segundona. Em partida terminada há pouco em Olímpia, a Águia perdeu para osdonos da casa por 2 a 1.

Os gols aconteceram todos no segundo tempo da partida. Natã abriu o placar para os mandantes aos 13 minutos.Kleberson empatou para o Fefecê aos 36, com um golaço de falta à lá Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2002. Aos 44, Brendon Fabiano decretou a vitória do Olímpia em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Fernandópolis segue com 0 ponto no grupo 1(devido à punição com perda de pontos pela FPF), e é o lanterna.Já o Olímpia foi a 5 pontos, na 4ª colocação.

O Fefecê volta a campo contra o Tanabi no próximo sábado, 25, às 15h, na casa do adversário.