Votuporanguense apresenta elenco para a temporada 2024

Com um elenco renovado e uma comissão técnica dedicada, o Clube Atlético Votuporanguense promete uma temporada de 2024 repleta de novos desafios no Paulistão Sicredi Série A3

Na manhã desta segunda-feira (27), na Arena Plínio Marin, o Clube Atlético Votuporanguense deu início à temporada de 2024 com uma apresentação de seu elenco e comissão técnica. O evento, iniciado às 10h desta segunda-feira, foi marcado por discursos entusiasmados e promessas de uma temporada de muito trabalho pela frente.

O presidente do clube, Edilberto Fiorentino, carinhosamente conhecido como Caskinha, liderou a cerimônia. Em suas palavras, ressaltou a estrutura e o planejamento antecipado que caracterizam a preparação do time para o ano vindouro. “Quase 100% do elenco foi prioridade da diretoria. Ainda que uma peça ou outra tenha sido adicionada posteriormente, nunca como segunda opção. Estamos focados e prontos para trabalhar arduamente”, afirmou Caskinha, destacando a importância de jogar com amor e raça pela camisa e história do CAV.

A presença de Marcello Stringari, Secretário de Esportes e ex-presidente do CAV, adicionou um toque de nostalgia e esperança ao evento. Stringari enfatizou a importância de dar as boas-vindas ao novo elenco, ressaltando a combinação de jovens talentos da base e jogadores experientes, como Barcos, Bady, Higor Pimenta e Wendel Júnior.

Rogério Fernandes, o gerente de futebol conhecido como Rogerinho, falou sobre a importância do clube e o papel vital da comissão técnica. “Todos aqui têm uma nova história para escrever no CAV”, declarou, prometendo apoio aos jogadores.

O técnico Rogério Correa, com uma passagem anterior marcante pelo clube, lembrou o quase acesso de 2021, destacando a ausência da torcida devido à pandemia. “Agora, com nosso 12º jogador, os torcedores, podemos mudar nossa história”, disse Correa, evidenciando a importância do apoio da torcida.

Por fim, Helton Borges, diretor da HSA, compartilhou sua inspiradora trajetória de sorveteiro a diretor do clube. “Todos vocês devem acreditar em seus sonhos e lutar por eles. Juntos, conquistaremos grandes coisas para os torcedores e nossa cidade”, encorajou Helton.

A manhã se encerrou com aplausos e expectativas elevadas, prometendo uma temporada de grandes realizações para o Clube Atlético Votuporanguense no Paulistão Sicredi Série A3.

