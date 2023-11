Deputado Carlão Pignatari entrega equipamentos e veículos a entidades assistenciais de Votuporanga

Bens foram adquiridos com recursos de emendas do parlamentar deste ano

O deputado Carlão Pignatari entregou, nesta segunda-feira (27), equipamentos e veículos a 15 entidades assistenciais de Votuporanga. Os bens foram adquiridos com recursos de emendas do parlamentar deste ano e vão ajudar na melhoria do atendimento à população. O prefeito Jorge Seba acompanhou as entregas, além de outros políticos e autoridades municipais.

“Estou muito feliz e agradecido em ajudar as entidades assistenciais de Votuporanga neste ano. A gente sabe do trabalho e da responsabilidade de cada uma delas. Então, acertamos todos os detalhes e resolvemos beneficiar todas de uma única vez, com emenda de R$ 85 mil cada, para ser utilizado no que fosse necessário, desde equipamentos a veículos”, disse Carlão Pignatari.

As instituições Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias”, Comunidade São Francisco de Assis, Lar Frei Arnaldo, Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga, Afupace (Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais “Recanto Tia Marlene”), Apae e Lar Beneficente Viver Bem optaram por adquirir um veículo com o recurso destinado pelo deputado.

A entrega, simbólica, aconteceu durante à tarde no Parque da Cultura, e contou com a participação dos representantes das entidades. Todos agradeceram ao parlamentar pelo recurso, e falaram dos benefícios que o veículo trará para o funcionamento da instituição, seja no transporte de pessoas, de documentos e na operacionalização dos serviços. “Os veículos ajudarão muito”, disse Carlão Pignatari.

As entidades Associação Beneficente Irmã Elvira, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús, Idav (Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga) e Lar Beneficente Celina compraram equipamentos para as instalações, que vão desde ar condicionado, armários, eletrodomésticos, mesas e cadeiras, computadores, colchões, entre outros.

O deputado Carlão Pignatari visitou todas as instituições na parte da manhã e viu de perto as melhorias. Na Casa da Criança, os armários de aço, coloridos, mudaram a decoração. No Centro Social, destacam-se o forno e fogão industriais. No Idav, as principais aquisições foram as máquinas de escrever em braile, fundamental para os atendimentos. O Lar dos Velhinhos adquiriu diversos eletrodomésticos, assim como as instituições Irmã Elvira, Irmãos de Emaús e Lar Celina.

“Quero agradecer a todos e todas pelo trabalho, e pelo atendimento aos nossos cidadãos e cidadãs votuporanguenses. Meu principal objetivo como deputado é ajudar os municípios no que for preciso, para melhorar a qualidade de vida da população. Dessa forma, reafirmo aqui meu compromisso com Votuporanga e todas as cidades da nossa região para continuar e aprimorar o trabalho de desenvolvimento do interior”, afirmou o deputado.