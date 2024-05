Colisão entre moto e animal mata motociclista em vicinal

Um trágico acidente ocorreu na Vicinal Municipal Rodrigues Serafim, no quilômetro 03, entre Turmalina e Dolcinópolis, resultou na morte de um motociclista após a moto que ele pilotava, colidir contra um animal. O Fato foi registrado na madrugada deste domingo, dia 19.

A vítima, Silvano Santana da Silva, de 50 anos, foi encontrado caído na pista. Silvano, morador de Turmalina, estava vestido com o uniforme de uma usina local, indicando que provavelmente estava a caminho ou voltando do trabalho.

Equipes de emergência foram imediatamente acionadas para prestar socorro. A unidade básica de Estrela e a Unidade de Suporte Avançado (USA) de Fernandópolis foram enviadas ao local, com o apoio do SAMU de Jales, devido à gravidade do estado da vítima.

Quando a unidade básica de Estrela chegou ao local, Silvano foi encontrado em parada cardíaca. A equipe de socorro iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Outras viaturas chegaram logo depois e continuaram os procedimentos de reanimação, porém, infelizmente, sem sucesso. Silvano Santana da Silva foi declarado morto no local do acidente.