Força Tática prende suspeito de traficar droga sintética em Votuporanga

P.F.S., de 27 anos, foi flagrado na Rua Antônio Batista Pereira próximo ao cruzamento com a Rua Pernambuco, no bairro São Judas Tadeu; com ele, aproximadamente 40 comprimidos de ecstasy.

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas sintéticas em Votuporanga/SP, na noite desta segunda-feira (24.jan). O flagrante da equipe de Força Tática da Polícia Militar ocorreu durante patrulhamento pela Rua Antônio Batista Pereira próximo ao cruzamento com a Rua Pernambuco, no bairro São Judas Tadeu.

De acordo com apurado, o indivíduo identificado como P.F.S., foi abordado em frente sua residência em atitude suspeita e após busca pessoal, os policiais militares localizaram cinco comprimidos de ecstasy. Em seguida, dentro do imóvel, no quarto, os policiais encontraram mais 36 comprimidos idênticos da droga sintética.

P.F.S., foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. Diário de Votuporanga