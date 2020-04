Dirigente da Fórmula 1 acredita em início da temporada 2020 em julho

Ross Brawn sinalizou que edição deste ano pode ser menor.

O diretor técnico da Fórmula 1 (F1), Ross Brawn, sugeriu que a edição 2020 do Circuito Mundial de Fórmula 1 (F1) tenha início em julho, na Europa. De acordo com a opinião de Brawn, publicada ontem (8) no site da F1, devido ao encurtamento do calendário – em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19) – a previsão é a temporada deste ano tenha 18 ou 19 rodadas. O dirigente britânico também sinalizou a possibilidade das corridas ocorrerem sem a presença de público.

“A nossa opinião é que seja favorável o começo na Europa e que pode até mesmo ser um evento fechado. Poderíamos ter um ambiente controlado, onde todos fossem testados, para que não haja riscos para ninguém’.

De acordo com o planejamento oficial da competição, a temporada iniciaria em Melbourne (Austrália), no dia 15 de março e encerraria após 22 rodadas no total. Porém, o Grande Prêmio (GP) de Melbourne foi cancelado devido à propagação da covid-19. Além da corrida de abertura, outras oito já foram adiadas ou extintas pelo mesmo motivo. É o caso dos GPs do Bahrein (Vietnã), China, Holanda, Espanha, Mônaco, Azerbaijão e Canadá.

O dirigente mencionou ainda o número mínimo de corridas possíveis em uma temporada, levando em conta o estatuto da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

“Oito corridas é o mínimo que podemos ter em um campeonato mundial…Então, se for estipular um limite para começar, seria outubro”, alertou.

FONTE: Informações | Agência Brasil