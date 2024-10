Final da Copa Paulista 2024: Jogo de volta entre Monte Azul e Votuporanguense será em Mirassol

O jogo de volta da final da Copa Paulista 2024 entre Monte Azul e Votuporanguense terá um novo palco. A Federação Paulista de Futebol (FPF) manteve o veto ao Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista, devido às más condições do gramado. Com isso, a partida será realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, no próximo fim de semana, às 15 horas (de Brasília).

O estádio, que fica a cerca de 50 minutos de Votuporanga e 1h30 de Monte Azul Paulista, foi o escolhido para receber a decisão, que promete fortes emoções. O Votuporanguense chega em vantagem, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, precisando apenas de um empate para garantir o título. Já o Monte Azul terá que vencer por dois gols de diferença para conquistar o troféu no tempo regulamentar. Caso vença por apenas um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

A mudança de local da partida não alterou a expectativa dos torcedores, que aguardam um duelo acirrado entre as equipes, com grande presença das torcidas de ambas as cidades.