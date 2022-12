Votuporanguense se reapresenta e inicia pré-temporada para Série A3 do Paulistão

Comissão técnica comandada por Rodrigo Cabral, possui o auxiliar Rogerio Marques, preparador físico Diogo Oliveira Fernandes, preparador de goleiros Fábio Lima e o gerente de futebol Ricardinho Silva.

Visando a disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2023, o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) realizou na tarde da última segunda-feira (12.dez), a reapresentação e início da pré-temporada. No primeiro dia de atividades, aproximadamente 20 atletas, entre novos e veteranos trabalharam na Arena Plínio Marin.

O CAV liderado pelo presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, anunciou recentemente o retorno do técnico Rodrigo Cabral que comandará uma comissão composta pelo auxiliar-técnico Rogério Marques; preparador físico Diogo Oliveira Fernandes; preparador de goleiros Fábio Lima; massagista Pedro Basso; roupeiro Rodrigo Verona; supervisor de futebol Souza Meixão; e Ricardinho Silva, ex-jogador do Votuporanguense, que assume como gerente de futebol; já a assessoria, comunicação e marketing ficam à cargo de Rafael Bento.

Um ponto a ser observado, é que a comissão técnica, exceto pelo treinador Rodrigo Cabral, é inteiramente composta por profissionais locais, de Votuporanga; situação que chama a atenção, num momento em o futebol enfrenta os desafios da globalização do esporte.

Já entre os jogadores apresentados nesse primeiro momento, aproximadamente 70% do elenco, alguns conhecidos pela torcida da Pantera Alvinegra:

Goleiros: Kevin Lansini, Vinicius e Barbato.

Zagueiros : Gabriel Almeida, Pedro Victor,

Lateral: Léo Cunha, Carlos Miguel e Fabrício

Volante: Jair, Marcos Vinícius e João Firmino

Meia: Nicolas e Lucas Dantas

Atacantes : Thales Tim, João Pedro, Cauari, Neto Acará e Matheus Reis

Outros atletas devem ser anunciados pelo clube na próxima semana. Isso porque, o CAV já conhece a tabela do Paulistão do ano que vem, a partir da estreia, fora de casa, diante do Grêmio Prudente, em 22 de janeiro.

Já na Arena Plínio Marin, na Toca da Pantera, o Votuporanguense joga no dia 25 de janeiro, contra o Bandeirante.

Por Jorge Honorio – Diário de Votuporanga