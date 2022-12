Após goleada contra a Coreia, seleção brasileira faz homenagem a Pelé

A seleção brasileira deu show nesta segunda-feira, 05, contra a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Com gols de Vinicius Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá, o Brasil venceu por 4 a 1 e avançou para as quartas de final com facilidade.

O adversário da próxima sexta-feira será a Croácia, às 12h (horário de Brasília). A vitória também rendeu um momento de homenagem à Pelé, que está internado em São Paulo se recuperando de uma infecção pulmonar. O Rei do Futebol está com 82 anos e também luta contra um câncer no cólon.

Os jogadores da seleção pegaram uma faixa com o nome de Pelé e sua imagem e posaram após o jogo. Na arquibancada, bandeirões e faixas também foram estendidas para enviar melhoras ao Pelé. Campeão de três Copas, o ex-jogador postou uma imagem mais cedo dizendo que iria assistir ao jogo do hospital.

Jovem Pan