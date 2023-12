Votuporanguense acerta com lateral vice-campeão da Série A3

O Votuporanguense acertou a contratação do lateral-esquerdo Frank para a Série A3 do Campeonato Paulista. O jogador foi vice-campeão da competição em 2021, quando vestiu a camisa do Primavera.

Nesta temporada, o jogador de 22 anos atuou em nove partidas com um gol marcado pelo Mirassol, na Copa Paulista. Pelo Hercílio Luz-SC, fez dois jogos da Copa Santa Catarina. Frank ainda possui passagens pela Ferroviária e pelo Grêmio-RS.

A Série A3 tem início marcado para o dia 24 de janeiro. Segundo a tabela prévia da competição, o Votuporanguense estreia no estadual contra o Grêmio Prudente, em casa. O CAV tem 24 jogadores confirmados.

Nomes confirmados pelo Votuporanguense para a Série A3

Goleiros: João Paulo (Marília), Barbato (remanescente) e Maranhão (remanescente)

Zagueiros: Guilherme Martins (Caldense-MG), Wellington Rocha (Uberlândia), Taison (Anápolis-GO) e Felipe Costa (Noroeste)

Laterais: Vinícius Baracioli (Santo André), Frank (Mirassol), Caio Callyman (Santa Helena-GO), Reinaldo (Carlos Renaux-SC) e Isaac (Volta Redonda-RJ)

Volantes: Édson (Aparecida-GO), Lucas Silva (Ponte Preta), Kayky (Operário-PR) e Igor Pimenta (Noroeste)

Meias: Wendel Júnior (São José) e Bady (Barretos)

Atacantes: Gabriel Barcos (Votuporanguense), Nando (Marília), Fábio José (Rio Preto), Israel (Tupy-GO), Adriano Luiz (Tupy-GO) e Jean Carlos (Operário-PR). escanteiosp.com.br