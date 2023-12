Diretor da Escola do Legislativo participa de reuniões em São Paulo em busca de parcerias para a Câmara

A semana foi de viagem, trabalho e de busca por parcerias para a Escola do Legislativo “Dr. Roberto De Lima Campos”, projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Votuporanga. Em viagem oficial a São Paulo na terça-feira (12/12), representantes do Poder Legislativo local tiveram reuniões importantes na ABEL (Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas), Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores de São Paulo.

A Escola do Legislativo local foi representada por seu diretor, o servidor público Lucas Belizário da Silva, que esteve acompanhado pelo vereador Cabo Renato Abdala que também cumpriu agenda de compromissos em São Paulo. A primeira reunião, bastante produtiva, foi com o presidente da ABEL, Roberto Lamari (na foto).

Entre os assuntos, a vinda de Lamari a Votuporanga para divulgar o trabalho importante das Escolas do Legislativo. “Nós apresentamos o convite, já a Escola do Legislativo de Votuporanga é uma das associadas da ABEL, para que o presidente conheça a nossa estrutura e trabalhos e que a nossa cidade organize e sedie um evento regional sobre o tema”, destaca o diretor Lucas Belizário da Silva. Eles também receberam informações relevantes sobre a plataforma “Parlaflix”, que é utilizada para treinamento dos servidores que atuam nas Câmaras e nas Assembleias.

Ainda na viagem, a Assembleia Legislativa, casa dos deputados estaduais de São Paulo, também recebeu a visita da comitiva de Votuporanga. Na Alesp, foi tratada uma parceria entre Câmara de Votuporanga e Assembleia para compartilhamento de links de cursos e treinamentos promovidos por eles sobre cidadania e capacitação dos servidores.

Também foi realizada uma visita à Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. O diretor Lucas e o vereador Renato conheceram o trabalho da Escola do Parlamento da capital paulista. “Pretendemos fortalecer os treinamentos e parcerias no próximo ano para desenvolver um trabalho mais completo e de qualidade, principalmente com realizações de treinamentos e eventos de formação cidadã”, destaca o diretor da Escola do Legislativo de Votuporanga.

LEGENDA: O vereador Cabo Renato Abdala, o diretor da Escola do Legislativo Lucas da Silva e o presidente da ABEL, Roberto Lamari.