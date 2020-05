Parlamentar sofreu infarto na madrugada, segundo os familiares. Ele é sobrinho do prefeito de Campinas, Jonas Donizette, e filho do ex-deputado estadual Luiz Lauro.

“A morte tão prematura do deputado @luizlaurofilho impactou e entristeceu a todos na Câmara dos Deputados. Jovem e articulado, ele foi muito atuante especialmente nos temas relacionados ao municipalismo e ao meio ambiente. Presto nossa homenagem à sua família e aos seus amigos.”

“Lamentamos profundamente a morte inesperada do deputado federal Luiz Lauro Filho. Jovem, mas já com ampla trajetória de trabalho pelo bem do Brasil. Conforto à toda a família.”

No pleito seguinte, foi o quinto mais votado do estado pelo PSB na eleição de 2018 e ficou com o cargo de primeiro suplente da coligação na Câmara. No dia 6 de dezembro, ele foi expulso do partido. Logo depois, no dia 10 do mesmo mês, filiou-se ao PSDB.