Dia dos Namorados tem live solidária em prol da Santa Casa

Jalão e Marta embalarão os casais em apresentação a partir das 19h, na TV Unifev.

Sexta-feira (12/6) promete! Além de fazer aquela declaração romântica para quem te faz feliz, podemos demonstrar no Dia dos Namorados o real sentido do amor: ajudar ao próximo, com muita empatia e solidariedade.

O projeto Rádio e TV Unifev nas Lives em prol da Santa Casa de Votuporanga traz a dupla querida de Votuporanga, Jalão e Marta. Os dois se apresentam a partir das 19h, com transmissão ao vivo pela TV Unifev e também pelo youtube.com.br/tvunifev2 e facebook da emissora.

Conhecidos por todo romantismo e talento, quem nunca ouviu os artistas em festas, casamentos? Quantos casais não se uniram ao som do seu repertório! Agora, toda essa sonoridade terá o poder da solidariedade: arrecadar doações para o Hospital.

Marta contou sobre os preparativos. “Já participamos de duas lives a favor de uma ação beneficente na cidade. Mas, estávamos sempre com mais músicos, fazendo parte de um conjunto. Essa apresentação será a primeira nossa sozinhos, estamos muito ansiosos”, disse.

Ela adiantou um pouco do repertório. “Dentro de nossa proposta, é levar muito MPB, Bossa Nova, moda de viola, sertanejo raiz e pop rock. Ficamos muito lisonjeados com o convite da Rádio e TV Unifev e queremos deixar o Dia dos Namorados ainda mais especial”, afirmou.

Se a ideia é colaborar com a Santa Casa, as emoções ficam ainda maiores. “Temos uma história muito bonita com a Instituição. Antes de reformar o Hospital, eram promovidos os jantares beneficentes. Fizemos a abertura antes do show da Família Lima e do Toquinho, o que muito nos honrou. Temos maior orgulho de termos uma Instituição neste padrão em nossa cidade, todas as vezes que precisamos, fomos bem atendidos, com muita humanização”, destacou.

Ao longo das transmissões, o público de casa poderá fazer doações em dinheiro por meio de um código QR Code ou com transferências na conta bancária. Além disso, haverá número de Whatsapp da equipe de Captação de Recursos para arrecadar as colaborações.

O projeto tem o apoio da Unifev, Colégio Unifev, LOF Professional, Marão Seguros, A Joia e Porecatu Supermercados e Laboratório Cythos. “Estamos muito felizes com o resultado de cada apresentação. Os artistas de Votuporanga e região se dedicarem em nos ajudar. Nossa gratidão a todos eles, como “Os Partideiros” e “Velho de War” por animarem nossas sextas-feiras com apresentações de talento. Em especial, deixo meu carinho a essa dupla querida Jalão e Marta, grandes parceiros do nosso Hospital. Não temos dúvidas de que, mais uma vez, será sucesso”, finalizou o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana.