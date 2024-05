Universitários conheceram sobre as boas práticas de produção e fabricação de leite

Os alunos do 7º período do curso de Medicina Veterinária da Unifev realizaram, no último sábado (11/5), uma visita técnica ao Laticínio Líder, em Magda/SP. Acompanhados pelo Prof. Me. Raphael Marques de Paula, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da empresa e aprofundar seus conhecimentos sobre as boas práticas de produção e fabricação de leite.

A visita abrangeu desde a recepção do produto até a identificação da gestão de qualidade e o gerenciamento industrial, passando pelos processos de conservação, higiene industrial, desenvolvimento, programas de pré-requisito e análises de pontos críticos de controle industrial.

Segundo o professor, a excursão educacional compõe a unidade curricular “Tecnologia de Produtos de Origem Animal”, que viabiliza o conhecimento prático dos conceitos aprendidos em sala de aula sobre as demandas do setor de fabricação de laticínios.

“Aprimorar o ensino com vivências práticas, como visitas a indústrias, fortalece o suporte acadêmico na formação de profissionais para o controle de qualidade de produtos de origem animal. A integração de experiências práticas à rotina dos alunos garante a excelência acadêmica, desenvolvendo habilidades alinhadas às demandas do mercado de trabalho”, explicou o docente.