Com a quadra poliesportiva do Campus Centro decorada, universitários agitaram a Instituição nas noites de terça e quarta-feira

Os alunos dos cursos de Educação Física e Pedagogia agitaram as noites de terça e quarta-feira, respectivamente, no Campus Centro da UNIFEV, promovendo suas tradicionais festas juninas. As comemorações marcaram o retorno dos arraiais na Instituição, após dois anos de pandemia de Covid-19.

Os universitários das graduações decoraram a quadra poliesportiva com bandeirinhas e fogueira, compartilharam comidas típicas e apresentaram a tradicional quadrilha, abusando do bom humor e estilo caipira.

As festas foram organizadas pelos estudantes, sob a supervisão da docente de Educação Física Profa. Ma. Caciane Dallemole Souza, na terça-feira (dia 31/05), e pela docente de Pedagogia da UNIFEV Profa. Ma. Thainá Carmona Matricola, na quarta-feira (dia 01/06). De acordo com ambas, as comemorações agregaram e uniram ainda mais as turmas de cada graduação, marcando com positividade a reta final do semestre.

Responsável pelas disciplinas de Educação Física no Ensino Fundamental, Educação Física na Educação Infantil, a docente da UNIFEV Profa. Ma. Denise Ferraz Lima Veronezi ressalta a importância do desenvolvimento desta temática como oportunidade de conhecimento sobre a cultura do Brasil, identificando costumes e tradições.

“É importante proporcionar esta vivência aos nossos alunos, que serão futuros professores, desenvolvendo competências que serão necessárias em suas ações profissionais”, finaliza.