Dia da África: Secretaria da Cultura e Conselho Municipal de Políticas Culturais promovem atividades alusivas a data no sábado

Realização conta com parceria de instituições como Senac, Unifev e também do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN)

Neste sábado (25/5), a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), realizará, a partir das 9h, na Concha Acústica, uma programação especial alusiva ao Dia da África. O 25 de Maio foi instituído pela União Africana que na época tinha o nome de OUA – Organização da Unidade Africana, em 1963 e no Brasil tem como objetivo promover o reconhecimento da história e cultura africana no país.

Será uma manhã repleta de atividades com artesanato, desfile, literatura, música, exposição, dança e oficinas culturais. O evento também conta com a parceria da Secretaria de Esportes e Lazer, instituições como Senac, Unifev, Escola Estadual Juraci Lima Lupo e apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN)

“Esse evento do dia da África será um marco para outros eventos ligados a nossa cultura e ancestralidade africana. Através dele, podemos resgatar essa cultura em Votuporanga e com isso esperamos que as pessoas adquiram mais conhecimentos da cultura, não só da música ou das roupas, mas, sim, de toda a nossa história ancestral”, comenta a representante do segmento Afro e Cultura Popular e idealizadora do projeto, Fátima Barbosa “Fathi”.

Confira o cronograma completo:

Entre as atrações musicais estão roda de samba com Albano e companhia, apresentação com Kelvin, apresentação com Guilherme; aulas de zumba e hitbox; maculelê (grupo Mareja); maracatu (grupo Mucambo); desfile produzido por alunos do curso de moda do Senac; imersão a religião africana com mãe Denise de Oyá; exposição de artes com alunos da Escola Juraci e feira de artesanato.

Serviço:

Data: 25/5

Horário: a partir das 9h

Local: Concha Acústica